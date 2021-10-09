Республиканцы в Сенате США отказались сотрудничать с демократами в вопросе потолка госдолга

Лидер республиканского меньшинства в Сенате Конгресса США Митч Макконнелл (от штата Кентукки) заявил в пятницу, что его однопартийцы в верхней палате больше не будут помогать демократам, когда госдолг страны вновь достигнет своего лимита в декабре. Об этом говорится в распространенном письме законодателя, которое он направил американскому президенту Джо Байдену.

Сенатор напомнил, что на этой неделе республиканцы обеспечили достаточное количество голосов, чтобы помочь одобрить инициативу, которая позволила избежать США дефолта по задолженности. «Я больше не буду оказывать такую помощь, если ваше правительство, состоящее из одних демократов, впадет в очередной кризис, которого можно избежать», — подчеркнул Макконнелл.

Он также обрушился с критикой на лидера демократического большинства в Сенате Чака Шумера (от штата Нью-Йорк), который, по словам республиканца, «за три месяца не справился с одной из своих самых основных руководящих обязанностей» по лимиту задолженности. «Удивительно, но даже это оказалось слишком сложной задачей для Шумера», — добавил законодатель.

«В свете истерики сенатора Шумера и моей серьезной обеспокоенности тем, как еще один огромный, безрассудный, предвзятый законопроект о расходах навредит американцам и поможет Китаю, я не буду участвовать в любого рода будущих попытках смягчить последствия неумелого руководства демократов», — отметил лидер республиканцев.

В четверг Сенат проголосовал за повышение лимита заимствований страны на $480 млрд, что, согласно оценкам американского Минфина, позволит покрывать расходы до 3 декабря. Как сообщил Белый дом, Байден подпишет данную инициативу после того, как ее одобрит Палата представителей Конгресса. Это произойдет, как ожидается, 12 октября.

Министр финансов США Джанет Йеллен ранее сообщила в письме американским законодателям, что ресурсы возглавляемого ею ведомства будут полностью исчерпаны вскоре после 18 октября, если Конгресс к этой дате не поднимет потолок государственного долга или же не приостановит действие лимита заимствований во избежание дефолта. Она призвала законодателей принять меры как можно скорее.