Нынешняя COVID-волна в Украине уже превысила показатели двух предыдущих

В некоторых областях количество занятых коек для больных COVID-19 уже превысило максимумы обоих предыдущих волн.
Об этом говорится в Прогнозе развития эпидемии COVID-19 в Украине на 13-26 октября, обнародованном на сайте Национальной академии наук Украины.
«Угрожающей, с точки зрения доступности оборудованного коечного фонда в больницах и показателей смертности, является ситуация в Запорожской, Одесской, Луганской, Черновицкой, Житомирской и Харьковской областях», — говорится в прогнозе.
В НАН также отметили, что заболеваемость среди детей является самой высокой за все время пандемии, а интенсивность госпитализации приближается к абсолютным максимумам.
Напомним, за минувшие сутки, 12 октября, в Украине зарегистрировано 16 309 случаев COVID-19.
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