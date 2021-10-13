Невакцинированных от COVID-19 учителей отстранят от работы

Невакцинированные от COVID-19 до ноября работники сферы образования Украины будут отстранены от работы, заявляет Министерство здравоохранения со ссылкой на министра Виктора Ляшко.
«Педагоги включены в перечень профессий, представители которых должны быть обязательно вакцинированы для полноценной работы. Если до ноября сотрудники сферы образования будут без прививки против COVID-19, то они будут отстранены от работы на период карантина без сохранения заработной платы», — сообщает Минздрав.
«Вакцинация для педагогов является возможностью не только продолжать работать и предоставлять качественные знания ученикам. В первую очередь речь идет о защите своей жизни и здоровья, безопасности детей », - подчеркнул министр.
Как сообщалось, Минздрав своим приказом от 4 октября № 2153 утвердил перечень организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации против COVID-19.
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