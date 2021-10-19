В Украине за сутки 15 579 новых случаев заболевания СOVID-19

В Украине по состоянию на утро вторника зафиксировано 15 579 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровело 7 776 человек, 538 умерло. За сутки вакцинировано свыше 193 тыс. человек, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
«За сутки 18 октября 2021 в Украине: зафиксировано 15 579 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 1 309, медработников — 282) 193 069 человек вакцинировано против COVID-19. Одну дозу получили 109 667 человек, полностью иммунизированы —83 402 человека. Также за минувшие сутки: госпитализированы —2 852 человека; летальных случаев — 538; выздоровели — 7 776 человек», — сообщил Минздрав Украины в Telegram-канале.
Днем ранее, 18 октября зафиксировано 9 524 новых случая заболевания СOVID-19, 17 октября зафиксировано 11 288 новых случаев заболевания СOVID-19, 16 октября сообщалось о 12 983 новых подтвержденных случаях инфицирования, 15 октября зафиксировано 13 624 новых случаев заболевания СOVID-19.
За все время пандемии в Украине заболело 2 660 273 человека, выздоровели — 2 337 194 человека, летальных случаев — 61 348.
С начала прививочной кампании привито 8 065 762 человека, из них получили одну дозу — 8 065 760 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы — 6 573 564 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 14 635 480 прививок.
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