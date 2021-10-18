В Киеве уже пора вводить «красную» зону

Киев в настоящее время может быть отнесен к «красной зоне» карантина ввиду 70%-ой занятости коек, зарезервированных для инфицированных Covid-19, считает глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий (фракция «Слуга народа»).

«В настоящее время Киев ввёл вторую очередь больниц (для больных с коронавирусной инфекцией — Ред). Киев сегодня загружен на 70% , но это уже причина, чтобы объявлять «красную зону», — сказал Радуцкий журналистам в понедельник.

В тоже время он напомнил, что в Украине действует адаптивный карантин и принимать решение, к какой карантинной зоне относится тот или иной регион, должны на местном уровне.