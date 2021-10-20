Всемирный банк даст $39 млн на продолжение линии скоростного трамвая в Киеве

Кабинет министров одобрил привлечение займа Всемирного банка в размере $39 млн на строительство новой трамвайной линии от ул.Старовокзальной до станции метро «Дворец спорта» с заездом на Вокзальную площадь в Киеве, сообщается на сайте Министерства инфраструктуры Украины в среду.
«Наконец разморожен один из ключевых проектов развития пассажирского электротранспорта в столице. Он позволит продлить линию скоростного трамвая до центра города разгрузить красную ветку метро, в том числе и станцию метро „Вокзальная“, которая сейчас выполняет функцию большого транзитного узла», — цитируется в сообщении министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.
По его словам, при эффективной и системной работы местной власти, работы по строительству новой линии трамвая могут начаться уже в следующем году.
«Мы призываем украинские города активнее работать над воплощением важных для наших граждан экоориентированных проектов. Со своей стороны мы гарантируем поддержку и доступ ко всем возможным инструментам для привлечения инвестиций», — подчеркнул Кубраков.
В Мининфраструктуры отмечают, что появление альтернативного трамвайного маршрута улучшит сообщение между микрорайонами Правого берега Киева, Центральным железнодорожным вокзалом и центром столицы, уменьшит нагрузки на Святошинско-Броварской ветку метрополитена.
Это также будет способствовать уменьшению количества частного транспорта в центральных районах города и, как следствие, снижению уровня заторов, кроме того это снизит уровень загрязнения воздуха в центре Киева.
Кроме того, планируется проведение реконструкции улиц, по которым будет пролегать новый трамвайный маршрут.
Займ состоится в рамках Соглашения между Украиной и Всемирным банком по развитию городского общественного транспорта.
Сейчас Киевская городская государственная администрация завершает подготовку технико-экономического обоснования проекта.
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