Саакашвили прибыл в Грузию в грузовике с молочной продукцией

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили прибыл с территории Украины в Грузию 28 сентября паромом, спрятавшись в грузовике, который перевозил молочную продукцию. Об этом в среду сообщил на брифинге прокурор Кока Кацитадзе.
«28 сентября примерно в 23:00 (22:00 по Киеву) из Украины, ... порта Черноморск, в порт Поти прибыл паром под названием „Вильнюс“. Из указанного парома примерно в 01:04 (00:04) уже 29 сентября выехало прицепное транспортное средство — трайлер фирмы SCANIA, принадлежащее компании IKA TRANS, за рулем которого находился Э. Ц. (Элгуджа Цомая — Ред.) ... После того как машина отъехала на несколько десятков метров от порта, Э. Ц. остановил ее, подошел к двери прицепа, откуда в 01:49 (00:39) вышел Михаил Саакашвили», — сказал Кацитадзе.
Прокуратура также сообщила, что вынесла постановление об обвинении по факту незаконного пересечения границы экс-президентом Михаилом Саакашвили. Об том сказано в заявлении ведомства.
«Прокуратура Грузии, по факту незаконного пересечения границы Михаилом Саакашвили, вынесла постановление по первой части 344 статьи уголовного кодекса Грузии, ведутся правовые процедуры по предъявлению обвинения», — сказано в заявлении.
Эта статья подразумевает незаконное пересечение государственной границы Грузии. Наказывается штрафом или лишением свободы сроком от трех до пяти лет.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, на родине он проходит по нескольким уголовным делам. Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании «Имеди» и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.
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