Кличко заявил о подготовке Киева к обороне

Российская армия стягивает военные силы все ближе к столице, Киев готовится к обороне города, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

«Друзья! Дорогие киевляне! Враг стягивает силы все ближе к столице. Ночью обстреливал Белую церковь, продолжались бои в Буче и Гостомеле. Мы готовимся и будем оборонять Киев! Я призываю всех киевлян не терять выдержку. Не верить дезинформации. Враг распространяет много лжи, чтобы сломать украинцев. Доверяйте только официальным ресурсам! Киев стоит и будет стоять. Мы будем драться», — сказал Кличко в видеообращении в среду.

Он отметил, что вчера враг атаковал столицу. Две ракеты попали в телевышку. Погибли пять мирных киевлян.

«Я прошу всех, по соображениям безопасности, без крайней необходимости не выходить на улицы. По сигналу тревоги — следовать в укрытие. Соблюдать комендантский час. Он, напомню, продолжается в городе с 20:00 до 7 утра. В городе установлены блокпосты и укрепления», — отметил Кличко.

Киевский мэр подчеркнул, что критическая инфраструктура столицы работает, в городе функционирует общественный транспорт, преимущественно, чтобы перевозить работников предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города.

По его словам, маршруты транспорта указаны на сайте городских властей. Работает также гуманитарный штаб, созданный городом и собирающий помощь для тех, кому она сегодня нужна.

«Я горжусь быть украинцем! Такой сплоченности, патриотизма и отваги, которую сегодня демонстрируют украинцы, я не видел ни в одной из стран, где бывал. Как держатся Харьков, Мариуполь, Херсон и многие другие города и поселки Украины, которые враг пытается уничтожить огнем и танками! Держитесь! Вы — герои! Такой боевой дух и самопожертвование армии, полиции, других силовых структур, бойцов терробороны и всех украинцев — это наша сила! Которую не сломает никто! Вместе выстоим! Слава Украине» — подытожил Кличко.