В Киеве возобновляет работу скоростной трамвай

В Киеве возобновляет движение скоростной трамвай от станции «Старовокзальная». Он начнет работать с 12 августа.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Схемы движения трамвайных маршрутов №№ 1, 3 и временного автобусного маршрута № 2-Т остаются неизменными:

маршрут № 1 — «Станция „Старовокзальная“ — Михайловская Борщаговка»;

маршрут № 3 — «Станция «Старовокзальная» — станция «Ромена Роллана»;

временный автобусный маршрут № 2-Т — «Михайловская Борщаговка — Кольцевая дорога».

Однако, из-за ремонта трамваи будут проходить станцию «Индустриальную» транзитом, без остановки для посадки и высадки пассажиров.

Движение временных автобусных маршрутов №№ 1-Т, 3-Т и трамваев маршрута № 2 закрывается. Автобусы вернут на свои постоянные маршруты, которые они обслуживали.