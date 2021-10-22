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В США в магазинах Walmart начали продавать биткоины

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В США в магазинах Walmart начали продавать биткоины

Американская сеть супермаркетов Walmart начала предлагать клиентам возможность покупки биткоина, сообщает CoinDesk. Журналист издания лично убедился в работоспособности сервиса, купив криптовалюту в одной из точек сети в Пенсильвании.

Продажа криптовалюты осуществляется через терминалы Coinstar. Директор по коммуникациям Walmart Молли Блейкман объяснила, что это пилотный проект Coinstar в партнерстве с компанией Coinme. Всего в магазинах Walmart размещено 200 терминалов для покупки криптовалюты.

После внесения купюр аппарат выдает купон. После этого покупатель должен зарегистрироваться на сайте Coinme, пройти процедуру KYC (Знай своего клиента), после чего он сможет использовать купон. Терминал взимает комиссию в размере 4% и 7% за обмен наличных.

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Источник CoinDesk рассказал, что Walmart не стал делать официальный анонс продажи криптовалюты в своих магазинах после того, как в сентябре появились фейкньюс о поддержке Litecoin. Тогда ложная информация была опубликована даже в официальном аккаунте Litecoin Foundation, что привело к повышенной волатильности на рынке.

биткоин, Walmart
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