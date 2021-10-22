В дом замглавы Офиса президента бросили коктейль Молотова

Правоохранители задержали 25-летнего мужчину, который бросил в дом заместителя руководителя Офиса президента Украины Игоря Жовквы коктейль Молотова.
«Сегодня около 4:00 утра в Дарницком районе Киева, оперативники Нацполиции и СБУ задержали мужчину, который бросил бутылку с легковоспламеняющейся смесью во двор дома заместителя главы Офиса президента Украины, ответственного за направление европейской интеграции», — сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
Установлено, что злоумышленник — 25-летний мужчина без постоянного места работы и проживания.
«Родом из поселка Косари, Каменского района Черкасской области. Он рассказал, что на одном из сайтов объявлений о работе нашел сообщение о заказе на поджог дома неизвестного ему лица. По его словам, адрес потерпевшего и указания от заказчика он получал через мессенджер Telegram. Обещали заплатить $4000 после того, как информация о нападении на дом чиновника появится в СМИ», — говорится в сообщении.
Мотивы заказчика ему не известны.
Правовая квалификация события — ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога) Уголовного кодекса Украины.
Злоумышленник задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении подозрения задержанному.
Как сообщил агентству «Интерфакс-Украина» информированный источник, коктейль Молотова бросили в дом Игоря Жовквы.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016