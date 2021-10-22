Войти
Байден не хочет холодной войны с Китаем
дружба народов
Байден не хочет холодной войны с Китаем
Путин рассказал свою версию, кто руководит Украиной
позиция
Путин рассказал свою версию, кто руководит Украиной

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

происшествие
RSS

В дом замглавы Офиса президента бросили коктейль Молотова

261

Правоохранители задержали 25-летнего мужчину, который бросил в дом заместителя руководителя Офиса президента Украины Игоря Жовквы коктейль Молотова.

«Сегодня около 4:00 утра в Дарницком районе Киева, оперативники Нацполиции и СБУ задержали мужчину, который бросил бутылку с легковоспламеняющейся смесью во двор дома заместителя главы Офиса президента Украины, ответственного за направление европейской интеграции», — сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Установлено, что злоумышленник — 25-летний мужчина без постоянного места работы и проживания.

«Родом из поселка Косари, Каменского района Черкасской области. Он рассказал, что на одном из сайтов объявлений о работе нашел сообщение о заказе на поджог дома неизвестного ему лица. По его словам, адрес потерпевшего и указания от заказчика он получал через мессенджер Telegram. Обещали заплатить $4000 после того, как информация о нападении на дом чиновника появится в СМИ», — говорится в сообщении.

Мотивы заказчика ему не известны.

Читайте также: Надежда Савченко попалась на подделке сертификата о вакцинации от коронавируса

Правовая квалификация события — ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленник задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении подозрения задержанному.

Как сообщил агентству «Интерфакс-Украина» информированный источник, коктейль Молотова бросили в дом Игоря Жовквы.

Офис президента, Игорь Жовква
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 22 октября 2021
Четверг, 21 октября 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Скотт Янг
Скотт Янг
писатель, предприниматель

7 навыков, которые принесут пользу в любой профессии

Образование обычно считается инвестицией. Экономисты говорят о человеческом капитале, предполагая, что навыки и знания, как машины или фабрики, - это первостепенные вещи для зарабатывания денег. Но только зарабатывание денег - вряд ли лучший повод для того, чтобы учиться. Скажем, я больше всего времени трачу на изучение того, что едва ли принесет мне хоть копейку. Тем не менее, поскольку обучение так часто считают инвестицией, интересно понять, какие навыки дают наилучшую отдачу.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Америка не стала бы богатой, если бы тогда были офшоры

С появлением офшоров мир сильно изменился. Капитал потерял свою национальность. Он перестал быть украинским или американским. Он стал транснациональным. И оседает там, где ему выгодно. И в этом состоит проблема стран, которые не могут его удержать у себя дома.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Как нужно дискутировать об украинской экономике

Как должна проходить дискуссия о путях развития экономики Украины, если бы она ориентировалась на общепризнанные научно-теоретические разработки?
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016