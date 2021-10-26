У Кулебы есть ряд асимметричных ответных шагов на случай, если РФ перекроет газ

В случае прекращения Россией поставок газа Украина предпримет ответные меры, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«Россия пока не перекрывала поставки газа в Украину. В случае, если Кремль решит это сделать и разрушить остатки репутации как поставщика энергоносителей в Европу, у нас есть ряд асимметричных ответных шагов», — написал Кулеба в Twitter во вторник.
При этом о каких именно шагах идет речь министр не написал.
Он также назвал Украину, Польшу и Литву «осью безопасности на восточном фланге НАТО».
«Люблинский треугольник — это важный региональный альянс Украины, — написал он во вторник, отвечая на вопросы в Twitter. — Он создает ось безопасности на восточном фланге НАТО и альтернативу «русскому миру».
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