У Кулебы есть ряд асимметричных ответных шагов на случай, если РФ перекроет газ

В случае прекращения Россией поставок газа Украина предпримет ответные меры, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Россия пока не перекрывала поставки газа в Украину. В случае, если Кремль решит это сделать и разрушить остатки репутации как поставщика энергоносителей в Европу, у нас есть ряд асимметричных ответных шагов», — написал Кулеба в Twitter во вторник.

При этом о каких именно шагах идет речь министр не написал.

Он также назвал Украину, Польшу и Литву «осью безопасности на восточном фланге НАТО».

«Люблинский треугольник — это важный региональный альянс Украины, — написал он во вторник, отвечая на вопросы в Twitter. — Он создает ось безопасности на восточном фланге НАТО и альтернативу «русскому миру».