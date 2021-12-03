Кулеба рассказал, как именно РФ удерживают от агрессивных действий

Министр иностранный дел Дмитрий Кулеба заявил, что пакет сдерживания РФ от агрессивных действий включает меры по трем направлениям.
«Первый: четкая коммуникация с Россией по всем каналам — открытым и закрытым — про то, что военная операция на территории Украины будет иметь для нее непоправимые последствие», — заявил Кулеба в своем видеообращении на странице Фейсбук.
Второе направление, по словам министра, включает разработку санкционного пакета, который будет молниеносно применен в случае, если Россия прибегнет к военной операции: «это будут санкции очень тяжелые для нее экономически».
«Третье — это углубление военно-технического сотрудничества сейчас с Украиной для укрепления нашей обороноспособности», — заявил Кулеба.
Глава МИД подчеркнул, что по всем этим направлениям ведется обсуждение с украинскими партнерами.
Ранее сообщалось, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал вооруженную агрессию России против Украины ключевой в перечне вызовов общеевропейской безопасности в своем выступлении на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Стокгольме.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016