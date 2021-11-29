В МИД прокомментировали желание Эрдогана стать посредником между Украиной и РФ

Украина будет приветствовать любые усилия, которые могут помочь ей положить конец войне, вернуть территории Украины, находящиеся на данный момент под контролем России, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя предложение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о посредничестве между Украиной и Россией.

«Это правда, что Украина и Турция имеют превосходные отношения, между президентом Эрдоганом и президентом Зеленским — высокий уровень доверия. Украина остается приверженной работе Нормандского формата, однако мы никогда не отказывались от любых предложений или инициатив „хороших офицеров“, предложенных другими партнерами и друзьями. Мы будем приветствовать любые усилия, которые могут помочь нам положить конец этой войне, вернуть территории Украины, которые на данный момент — под российским контролем. Мы готовы работать с такими партнерами и координировать усилия», — сказал Кулеба на онлайн-брифинге в понедельник.

Он подчеркнул, что Украины есть всего одно правило в этом отношении.

«Не должно быть никаких соглашений относительно Украины, принятых без Украины. Это „красная линия“. Все остальное приветствуется. Мы готовы говорить и обсуждать любые инициативы, направленные на завершение этого конфликта», — отметил министр.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о желании Турции участвовать в решении вопроса мира между Украиной и РФ и стать в будущем посредником в этом вопросе.

«Наша позиция здесь ясна. Мы за миролюбие в регионе, особенно за подход к крымским татарам. Мы много раз обсуждали и обсуждаем такие вопросы с дружественной Россией, особенно с господином Путиным. Мы надеемся, что этот регион не станет регионом войны. Пусть этот регион шагает в будущее как регион мира. Мы желаем, чтобы отношение к этому вопросу развивалось в положительном направлении. Здесь могло бы иметь место посредничество, мы обсудим со сторонами этот вопрос. Мы бы хотели сыграть свою роль в решении, проведя эти переговоры и с Украиной, и с господином Путиным», — сказал Эрдоган журналистам в самолете после визита в Туркменистан, сообщили местные СМИ.