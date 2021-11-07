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Харьковский суд отказал в повторном пересчете голосов на 40 участках

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Харьковский суд отказал в повторном пересчете голосов на 40 участках

Харьковский окружной административный суд отказал в удовлетворении исков Гражданской сети «Опора» к Новобаварской, Основянской и Холодногорской территориальной избирательным комиссиям (ТИК), а также городской ТИК в качестве соответчика.

«По всем трем искам отказали. Будем подавать апелляцию», — сообщили корреспонденту агентства «Интерфакс-Украина» в «Опоре».

«Опора» подала иски к Новобаварской, Основянской и Холодногорской ТИК с требованием признать их действия по установлению итогов голосования по выборам городского головы Харькова противоправными и обязать Новобаварскую и Основянскую ТИК провести повторный подсчет голосов на участках, где выявлены расхождения, а Холодногорскую ТИК составить протокол с отметкой «Уточненный» об итогах голосования с учетом достоверных сведений. Соответчиком во всех трех исках была Харьковская городская территориальная избирательная комиссия.

«Опора» требовала признать противоправными действия по составлению протокола городской ТИК о результатах голосования и отменить ее протокол и постановление о признании избранным городским головой секретаря Харьковского горсовета Игоря Терехова. «Опора» также требовала обязать городскую ТИК воздержаться от принятия решения о регистрации Терехова городским головой до составления протокола о результатах голосования по внеочередным выборам с отметкой «Уточненный».

Как сообщалось, наблюдатели «Опоры» зафиксировали факт фальсификации протоколов подсчета голосов в пользу секретаря Харьковского горсовета Игоря Терехова на 40 (+715 голосов) участках в трех районах Харькова.

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Вечером 1 ноября городская территориальная избирательная комиссия установила результаты голосования, согласно которым секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов одержал победу в первом туре, получив 146 тыс 249 голосов избирателей (50,66%). За его ближайшего конкурента, бывшего городского голову Харькова Михаила Добкина проголосовали 82 тыс 008 человек (28,41%).

Харьков, Опора, Игорь Терехов
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