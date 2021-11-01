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На выборах мэра Харькова Терехов может не победить в первом туре

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На выборах мэра Харькова Терехов может не победить в первом туре

За секретаря Харьковского горсовета Игоря Терехова («Блок Кернеса — Успешный Харьков») проголосовали около 50% избирателей на внеочередных выборах городского головы Харькова, свидетельствуют данные параллельного подсчета Гражданской сети «Опора».

«По данным наших наблюдателей, господин Терехов получает 50,06% голосов избирателей (погрешность чуть больше 1%)», — сказал на брифинге в понедельник координатор наблюдения гражданской сети «Опора» за выборами в Харьковской области Николай Зинченко.

По его словам, бывший городской голова и самовыдвиженец Михаил Добкин показал второй результат — 28,21% (погрешность 0,8%), кандидат от «Европейской солидарности», депутат Харьковского областного совета Александр Скорик набрал 5,6% (погрешность 0,3%), а глава областной организации «Национального корпуса», самовыдвиженец Константин Немичев — 4,45% (погрешность 0,3%). Остальные кандидаты набрали меньше 4% каждый.

Параллельный подсчет наблюдатели «Опоры» проводили на 220 участках (чуть больше трети от общего количества избирательных участков в Харькове), которые представляют собой репрезентативную выборку.

Зинченко не исключил возможности проведения второго тура выборов и предложил дождаться официальных результатов голосования от горизбиркома.

«Скорее всего, у господина Терехова будет что-то в промежутке от 49 до 51%, что даст нам возможность говорит о том, будет ли у нас повторное голосование», — сказал Зинченко.

Он отметил, что наблюдатели «Опоры» зафиксировали также ряд нарушений. «По состоянию на 20:00 на почти 1,5% участков, на которых были наши наблюдатели, избиратели демонстрировали заполненные бюллетени. Также почти на 1,5% бюллетени выдавались без паспортов или другим лицам. На таком же количестве — фотографирование бюллетеней. Очередей и вбросов бюллетеней пачками не зафиксировано», — сказал Зинченко.

По его мнению, нарушения, зафиксированные наблюдателями «Опоры» в день голосования, а также масштабное использование админресурса (привлечение бюджетников для агитации, использование ресурсов горсовета для собственного пиара, пиар на социальных и инфраструктурных проектах и т.д) могли повлиять на результат выборов. «Вся совокупность этих факторов и масштабное использование админресурса может говорить о том, что в условиях низкой явки результат первого места, скорее всего, мог бы быть намного ниже. Вполне вероятно, что использование админресурса могло повлиять на результаты выборов в Харькове», — сказал Зинченко.

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31 октября в Харькове прошли внеочередные выборы городского головы. Они были назначены в связи со смертью Геннадия Кернеса, избранного городским головой на выборах осенью 2020 года.

Харьков, Игорь Терехов
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