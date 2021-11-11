Терехов принес присягу в качестве нового мэра Харькова

Харьков получил нового мэра после внеочередных выборов. Игорь Терехов принес присягу Харьковского городского головы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание городского совета.
Терехов принес присягу после того, как председатель городской территориальной избирательной комиссии Елена Матвиенко объявила о его регистрации мэром Харькова.
«Согласно закону Украины, с момента принесения присяги Игорь Терехов приобрел полномочия харьковского городского головы», — заявила Матвиенко после присяги нового главы города.
Терехов сменил на посту мэра Харькова Геннадия Кернеса, возглавлявшего город с 2010 года. Место мэра освободилось после того, как Кернес умер от осложнений коронавируса незадолго после победы на местных выборах в 2020 году. С тех пор Терехов занимал должность исполняющего обязанности мэра.
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