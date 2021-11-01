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В Харькове объявили официальные результаты выборов мэра

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В Харькове объявили официальные результаты выборов мэра

Харьковская городская территориальная избирательная комиссия объявила результаты выборов мэра Харькова. На пост мэра претендовали 10 кандидатов, в том числе главные оппоненты Игорь Терехов и Михаил Добкин.

Как сообщили на брифинге ТИК, Терехов набрал 50,66% голосов. За него проголосовали 146 240 жителей Харькова. Таким образом, выборы мэра Харькова состоялись в один тур.

Другие кандидаты получили:

Виктор Величков — 1 033,
Михаил Добкин — 82 008,
Дмитрий Маринин — 2 545,
Алина Мустафаева — 9 151,
Константин Немичев — 20 295,
Владимир Плетнев — 8 106,
Сергей Ряполов — 1 267,
Александр Скорик — 15 462,
Денис Ярославский — 5 660.

Напомним, экзит-полы также прогнозировали, что выборы мэра Харькова пройдут в один тур.

В то же время в команде кандидата на пост городского головы Харькова Михаила Добкина «Наш Дом — Харьков» заявляют о выявленных в результате параллельного подсчета голосов попытках фальсифицировать результаты внеочередных выборов в пользу секретаря горсовета Игоря Терехова.

«Юристы команды „Наш Дом — Харьков“ внимательно изучают ситуацию с попытками фальсифицировать результаты выборов через поддельные протоколы с целью исказить результаты волеизъявления харьковчан, чтобы оспорить данные незаконные действия оппонентов», — говорится в заявлении, опубликованном в телеграм-канале Добкина в понедельник.

Авторы заявления отмечают, что многочисленные нарушения, применение админресурса, а также ряд фактов, которые могут свидетельствовать о работе «сетки» по подкупу избирателей в пользу кандидата от власти, фиксировались также в ходе избирательной кампании и в день выборов.

«Даже использование этих действий не хватило, чтобы получить тот результат, который объявила городская власть через подконтрольный экзит-пол. Поэтому в худших своих традициях власть задействовала все свое влияние на избирательные комиссии, чтобы любой ценой получить победу вплоть до воровства голосов у других кандидатов в пользу Игоря Терехова», — говорится в заявлении.

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Партия «Европейская солидарность», ссылаясь на факты фальсификации протоколов подсчета голосов, которые были зафиксированы наблюдателями Гражданской сети ОПОРА, также заявляет, что власть пытается обеспечить себе «ускоренную победу».

«Привлекая широкомасштабный админресурс и пользуясь безразличием большинства населения, власть пытается обеспечить себе „ускоренную победу“. Требуем честного подсчета голосов, просим обратить внимание на ситуацию представителей мониторинговых структур», — говорится в сообщении на странице Харьковской организации ЕС в Facebook.

О намерении добиваться честного подсчета голосов заявил еще один кандидат-самовыдвиженец, глава Харьковского Нацкорпуса Константин Немичев.

Харьков, выборы, Игорь Терехов
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