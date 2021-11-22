Беларусь предоставила дополнительные разрешения украинским автоперевозчикам

Украинские перевозчики получили дополнительные разрешения от Беларуси на осуществление международных грузовых автомобильных перевозок.
Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.
Украинские перевозчики получат:
4000 двусторонних разрешений;
3000 транзитных разрешений.
Разрешения будут доступны для заказа в электронном виде с 16:00 22.11.2021.
5 ноября 2021 г. Верховная Рада приняла законопроект № 0060 «О ратификации Протокола между Правительством Украины и Правительством Республики Беларусь о внесении изменений в Соглашение между Правительством Украины и Правительством Республики Беларусь о международном автомобильном сообщении от 17 декабря 1992 года».
«В настоящее время завершаются государственные процедуры с целью вступления в силу данного документа и уже в ближайшее время украинским перевозчикам не нужно будет получать разрешения на осуществление международных грузовых автомобильных перевозок», — добавили в министерстве.
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