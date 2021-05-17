Глава «Укрзализныци» хочет сделать единый унифицированный тариф на грузоперевозки

И. о. главы правления АО «Укрзализныця» (УЗ) Иван Юрик выступает за унификацию тарифов на грузовые перевозки.
«Наша конечная цель — изменить систему тарифообразования на грузовые перевозки и сделать один унифицированный тариф „тонна за километр“, как в Европе. Очевидно, что речь идет о бешеных деньгах, о миллиардах. Поэтому есть большое сопротивление изменениям. Это наиболее фундаментальная проблема», — сказал он в интервью агентству «Интерфакс-Украина».
Юрик подчеркнул, что в настоящее время структура тарифной части является рудиментом Советского Союза.
«По тарифам мы стремимся показать, что система дисбалансирована и несправедлива: одни грузы „катаются“ за счет других. У нас есть сырье (например, щебень, руда, уголь) — на них действуют низкие тарифы. „Укрзализныця“ вообще возит эти грузы „в минус“. А есть зерно, металл, химудобрения, которые имеют достаточно высокие тарифы, и выходит, что они финансируют и „дешевые классы“, и убыточные пассажирские перевозки. У нас получается двойное кросс-субсидирование внутри нашей операционной модели», — сказал Юрик.
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