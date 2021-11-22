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Российская разведка сравнила ситуацию вокруг Украины с той, что была перед войной в Грузии в 2008 году

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Российская разведка сравнила ситуацию вокруг Украины с той, что была перед войной в Грузии в 2008 году

Служба внешней разведки (СВР) России опровергла сообщения о концентрации на территории России сил для военного вторжения в Украину. Нынешнее положение дел вокруг Украины похоже на ситуацию в Грузии в преддверии событий 2008 года, отметило пресс-бюро СВР. Также СВР заявила, что якобы располагает информацией об усилении военного присутствия Украины в приграничных районах с Россией и Беларусью.

«Вызывает крайнюю обеспокоенность провокационная политика США и Евросоюза, которая сознательно укрепляет у Киева чувство вседозволенности и безнаказанности. Похожую ситуацию мы наблюдали в Грузии в преддверии событий 2008 года. Тогда Михаил Саакашвили „сорвался с цепи“ и пытался уничтожить российских миротворцев и гражданское население Южной Осетии. Ему это дорого обошлось»,— говорится в распространенном заявлении пресс-бюро СВР.

В августе 2008 года произошел вооруженный конфликт в Южной Осетии, известный также как российско-грузинская война. 8 августа президент России Дмитрий Медведев объявил о начале «операции по принуждению к миру» в зоне конфликта. Боевые действия продолжались по 12 августа, затем был подписан план мирного урегулирования конфликта.

В последнее время США «активно запугивают» мировое сообщество якобы подготовкой России к агрессии в отношении Украины, говорится в сообщении СВР. «По поступающим данным, Госдепартамент США по дипломатическим каналам доводит до своих союзников и партнеров абсолютно ложную информацию о концентрации на территории нашей страны сил для военного вторжения на Украину»,— сообщает пресс-бюро СВР.

«Поступают данные о ползучем продвижении украинских позиций вглубь так называемой серой зоны вдоль линии разграничения, а также концентрации сил и средств ВС Украины в приграничных районах с Россией и Беларусью» ,— говорится в сообщении СВР. Пресс-бюро СВР также уверяют, США и их союзники продолжают снабжать Украину оружием и якобы поощряют использование ударных беспилотников для провокаций.

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Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен выражал обеспокоенность «нерегулярными передвижениями» российских войск на границе с Украиной. До этого агентство Bloomberg сообщало, что Москва может рассматривать возможность вторжения в Украину. По данным издания, у США есть информация о возможной военной операции со стороны России.

СВР, отношения с Россией
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