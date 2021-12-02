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Saxo Bank спрогнозировал кризис в США и инфляцию выше 15%

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Saxo Bank спрогнозировал кризис в США и инфляцию выше 15%

Инфляция в США превысит 15% в 2023 году, а промежуточные выборы приведут к конституционному кризису. Такие предположения содержатся в неофициальном прогнозе Saxo Bank «Шокирующие предсказания», опубликованном в четверг.

Согласно прогнозу, в 2022 году Федеральная резервная система США и ее председатель Джером Пауэлл повторно допустят ошибку, сделанную в конце 1960-х годов, когда действия американского регулятора привели к росту индекса потребительских цен страны до отметки 11,8% в феврале 1975 года. При этом пандемия коронавируса способствовала тому, чтобы работники начали требовать лучших условий труда, более высокой заработной платы и большей гибкости в работе. Причиной тому стал досрочный выход на пенсию части работников из-за кризиса, а также нежелание возврата на низкооплачиваемую работу после существенных дотаций, выплаченных во время пандемии.

«В сочетании с постоянным инфляционным давлением со стороны производства, энергетическим кризисом и нехваткой рабочей силы к IV кварталу это приведет к беспрецедентно высокому двузначному росту заработной платы в годовом исчислении. Как следствие, к началу 2023 года инфляция в США достигает годового темпа выше 15%, впервые со времен Второй мировой войны», — считают в Saxo Bank.

Также в банке предрекают конституционный кризис.

«После выборов 2022 года несколько ключевых предвыборных гонок в Сенате и Палате представителей дойдут до предела, и одна или обе стороны выступят против подтверждения голосования, в результате чего новый Конгресс не сможет сформироваться и заседать в запланированный первый день — 3 января 2023 года», — пояснили в банке.

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Таким образом, в начале 2023 года возникнет полномасштабный конституционный кризис, который также может привести к нестабильности активов США.

Saxo Bank ежегодно публикует «Шокирующие предсказания», которые не являются официальными прогнозами и описывают гипотетически возможные в будущем события. Так, в прошлом году в банке прогнозировали запустение мегаполисов в 2021 году из-за пандемии и конец эпохи фейковых новостей.

США, Saxo Bank
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