Tesla официально перенесла свою штаб-квартиру

Американский производитель электромобилей Tesla Inc. официально перенес штаб-квартиру из Калифорнии в Остин (штат Техас), где компания завершает строительство «гигафабрики».
Гендиректор компании Илон Маск объявил о планах переноса штаб-квартиры в ходе ежегодного собрания акционеров Tesla в октябре. Тогда он, однако, не обозначил сроков переноса.
В среду компания уведомила Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC), что ее штаб-квартира теперь находится в Остине.
Tesla продолжит развивать свой бизнес в Калифорнии, однако Маск заявлял, что возможности для расширения компании в этом штате ограничены.
В декабре прошлого года Маск сообщил, что сам перебрался в Техас, где находятся основные операции другой его компании — SpaceX.
Техас в последние годы привлекает все больше технологических компаний и стартапов, предлагая им более низкие налоги, менее жесткое, чем в Калифорнии, регулирование, а также более доступное жилье.
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