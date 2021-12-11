В США из-за торнадо могли погибнуть десятки человек

По меньшей мере 50 человек могли погибнуть из-за торнадо, обрушившегося на западную часть штата Кентукки в ночь на субботу. Об этом в эфире местного отделения телеканала CBS заявил губернатор штата Энди Бешир.
«По нашему мнению, число погибших в результате этого инцидента превысит 50 человек, возможно, оно приблизится к 70 или 100», — сказал глава штата.
Наибольший урон торнадо нанес городу Мэйфилд, где на фабрике по производству свечей обрушилась крыша.
Бешир сообщил, что до полуночи ввел в штате чрезвычайное положение. К поиску людей, а также ликвидации последствий торнадо власти штата привлекли Национальную гвардию.
По словам губернатора, прошедший торнадо стал самым сильным за всю историю штата.
Напомним, что в американском городе Эдвардсвилл (штат Иллинойс) мощный торнадо частично разрушил склад компании Amazon. Под завалами могут находиться от 50 до 100 человек.
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