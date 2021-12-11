Замглавы КС Головатый получил должность в Венецианской комиссии

Заместитель главы Конституционного суда Украины Сергей Головатый избран членом Бюро Венецианской Комиссии (Европейская комиссия «За демократию через право»), сообщила пресс-служба КС.

В состав Бюро Венецианской комиссии входят семь членов: президент, три вице-президента и четыре других члена Комиссии.

«В настоящее время обновленный состав Бюро Венецианской комиссии таков: президент — представитель от Франции; три вице-президента — представители от Исландии, Мальты и Германии; четыре других членов Комиссии — представители от Болгарии, США, Швейцарии и Украины», — отмечено в сообщении.