Последствия торнадо в штате Кентукки признали катастрофой федерального уровня

Президент США Джо Байден удовлетворил просьбу губернатора штата Кентукки Энди Бешира о признании последствий торнадо в регионе катастрофой федерального уровня, сообщили в понедельник местные СМИ.
Серия торнадо, обрушившихся на штат в минувшую пятницу, практически превратили в развалины город Мэйфилд и его окрестности. По оценке Бешира, жертвами стихийного бедствия могут стать более 100 человек.
Байден накануне объявил в штате чрезвычайное положение, что позволило Агентству США по чрезвычайным ситуациям (FEMA) оказать помощь жителям, оставшимся без жилищ, света, и воды.
Как сообщается на сайте FEMA, в этом случае помощь правительства ограничивается $5 млн, в то время как при крупном бедствии федерального масштаба этих ограничений не существует, и правительство «предоставляет широкий спектр федеральных программ помощи частным лицам и общественной инфраструктуре».
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