Число жертв торнадо в Кентукки может значительно превысить 100 человек

Губернатор наиболее пострадавшего от торнадо штата Кентукки Энди Бешир считает, что число жертв стихийного бедствия может значительно превысить 100 человек. Трансляция выступления губернатора велась в субботу на странице администрации региона в Facebook.
«Мы переживаем сейчас одни из самых трудных часов. События ужасны, это наиболее разрушительное, смертоносное торнадо в истории штата, — сказал он. — ...Я думаю, что мы потеряли более 100 человек. Полагаю, эта цифра может значительно возрасти».
Недавние торнадо привели к гибели в США более 80 человек. Наибольшее число жертв, 70, зафиксировано в штате Кентукки. Вызванные стихийным бедствием перебои с электричеством затронули в штатах Теннесси и Кентукки более 200 тыс. человек.
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