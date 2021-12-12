Байден снова заявил, что не отправит войска в Украину в случае вторжения России

США придется отправить войска в восточные страны НАТО, чтобы защитить их от возможной атаки со стороны России, заявил президент США Джо Байден во время брифинга. Трансляция велась на сайте Белого дома.

«Нам придется отправить больше войск США и НАТО на восточный фланг в страны «Бухарестской девятки», где на нас лежит священная обязанность защищать их от любых атак России», — сказал Байден. При этом он подчеркнул, что планов отправлять военных непосредственно в Украину у него никогда не было.

В число стран «Бухарестской девятки» (В9) входят Румыния, Болгария, Чехия, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Словакия.

Президент США также рассказал, что во время недавних переговоров с президентом Владимиром Путиным предупредил его, что в случае российского вторжения в Украину последствия для ее экономики будут «разрушительными». Кроме того, по словам Байдена, это окажет очень большое влияние как на саму страну, так и на отношение к ней других государств. «Путин заплатит ужасную цену», — подчеркнул американский президент.

В заключение он отметил, что Вашингтон продолжит оказывать Украине военную помощь.

Ранее в субботу Reuters и Bloomberg со ссылкой на источник в Госдепартаменте сообщили, что страны, входящие в G7, едины в мнении о необходимости последствий для России в случае вторжения в Украину. Bloomberg, в частности, писал, что несмотря на то, что Вашингтон не обозначил пока конкретные меры, которые могут быть предприняты против России, это можно будет сделать очень быстро.