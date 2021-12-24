В Южной Корее помилуют осужденную за коррупцию экс-президента страны

Правительство Южной Кореи в пятницу объявило о специальном помиловании экс-президента Пак Кын Хэ, отбывающей 22-летний тюремный срок за коррупцию, сообщает «Ренхап».

69-летняя экс-президент была включена в список из 3 тыс. 94 помилованных, которых планируется освободить в канун Нового года.

Отмечается, что решение об амнистии было принято с учетом ухудшения ее здоровья.

При этом, сообщается, что другой бывший президент Южной Кореи Ли Мен Бак, который в настоящее время отбывает 17-летний тюремный срок за растрату и взяточничество, был исключен из списка лиц, подлежащих помилованию.

Правительство заявило, что эти решения приняты как средство преодоления общенационального кризиса, вызванного пандемией COVID-19, с целью преодоления «печальной истории прошлого и достижения великого единства среди людей».

В 2017 году Пак Кын Хэ отстранили от власти из-за участия в коррупционном скандале. Ее обвинили в заговоре с подругой Чхве Сун Силь с целью заставить большие конгломераты, такие как Samsung и Lotte, пожертвовать 77,4 млрд вон (около $70,6 млн) двум фондам, которые контролировала Чхве.

На следующий год экс-президента также обвинили в незаконном получении 2,5 млрд вон (около $2,2 млн) от Службы национальной разведки.