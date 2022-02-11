Еще две страны запретили своим гражданам поездки в Украину

Власти Республики Корея запретили своим гражданам поездки в Украину с 13 февраля из-за роста напряженности вокруг этой страны. Соответствующее сообщение в пятницу опубликовано на сайте южнокорейского министерства иностранных дел.
«В связи с ситуацией вокруг Украины было решено ввести с 13 февраля в отношении всей территории Украины четвертую степень предупреждения об опасности поездок (запрет поездок)», — написано в сообщении.
«Нашим гражданам, которые находятся в Украине, следует в срочном порядке уехать из Украины в Республику Корея в другое безопасное место на территории третьих стран, также рекомендуется пересмотреть свои планы, связанные с поездкой в эту страну», — добавили в министерстве.
Также Нидерланды порекомендовали своим гражданам как можно скорее покинуть Украину. Об этом сообщила в пятницу голландская радиостанция BNR.
По данным радио, соответствующую рекомендацию дал посол Нидерландов в Украине Йеннес де Мол в ходе встречи в режиме онлайн с представителями голландской общины. «Речь идет не об эвакуации, а о добровольном решении покинуть страну», — уточнила радиостанция.
По словам посла, во Львове в настоящее время создается центр экстренной поддержки под голландским флагом, куда граждане Нидерландов могут обратиться за необходимыми документами или информацией.
Днем ранее президент США Джо Байден в интервью телекомпании NBC заявил, что американцам следует немедленно покинуть Украину.
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