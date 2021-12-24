Россия продолжает стягивать военную технику к границе с Украиной

Россия во время подготовки к переговорам по безопасности с США продолжает стягивать военную технику на границу с Украиной, сообщает Bloomberg со ссылкой на британскую компанию Jane’s.

По ее данным, на спутниковых снимках видно, что с ноября к границе были перемещены танки, артиллерийские вооружения и системы противовоздушной обороны. Как отмечает Jane’s, на снимках запечатлено небольшое количество военных, но компания считает, что при необходимости российские власти смогут оперативно направить в регион подкрепление.

17 декабря помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что, по оценке американского правительства, Россия пока не приняла решения о возможном вторжении в Украину. Он отметил, что у украинской границы сосредоточены «десятки тысяч солдат». Представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что Соединенные Штаты продолжают следить за ситуацией в регионе, и отметил, что там по-прежнему находится значительное число российских военных.

В начале ноября западные СМИ, в том числе The Washington Post и Politico, со ссылкой на спутниковые снимки сообщали, что Россия наращивает военную силу на границе с Украиной. Associated Press писало, что Россия планирует наступление в начале 2022 года.

Москва в середине декабря направила и опубликовала свои предложения по гарантиям безопасности США и НАТО. В проектах договора идет речь, в частности, об отказе альянса от расширения на восток, в том числе за счет включения в него Украины и других стран бывшего СССР. Россия также потребовала не размещать вооружения НАТО вблизи ее границ.

США и НАТО подтвердили получение документов. Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО готово к диалогу с Россией, но не пойдет на компромисс по вопросу Украины. В блоке не раз подчеркивали, что решение о возможном вступлении Украины будет приниматься Киевом и странами альянса. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США не согласятся с предложениями России, которые касаются НАТО.