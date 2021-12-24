В Бангладеш десятки человек погибли при пожаре на пароме

По меньшей мере 39 человек погибли при пожаре на пароме в округе Джалокати на юге Бангладеш, сообщила газета Samakal со ссылкой на местные власти.

Паром следовал из столицы Бангладеш Дакки в округ Баргуна на юге страны. Причиной возгорания стала неисправность в машинном отделении.

Дополнительный заместитель комиссара округа Мохаммад Назмул Алам сообщил, что на борту судна находилось около тысячи человек, пишет агентство «Синьхуа».

В июле по меньшей мере 52 человека погибли при пожаре на фабрике в Бангладеш. Люди попали в огненную ловушку. Другие прыгали с верхних этажей, пытаясь спастись. Около 30 человек получили ранения.