В Бангладеш десятки человек погибли при пожаре на пароме

По меньшей мере 39 человек погибли при пожаре на пароме в округе Джалокати на юге Бангладеш, сообщила газета Samakal со ссылкой на местные власти.
Паром следовал из столицы Бангладеш Дакки в округ Баргуна на юге страны. Причиной возгорания стала неисправность в машинном отделении.
Дополнительный заместитель комиссара округа Мохаммад Назмул Алам сообщил, что на борту судна находилось около тысячи человек, пишет агентство «Синьхуа».
В июле по меньшей мере 52 человека погибли при пожаре на фабрике в Бангладеш. Люди попали в огненную ловушку. Другие прыгали с верхних этажей, пытаясь спастись. Около 30 человек получили ранения.
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