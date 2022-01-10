В Украине осталось 13 млрд кубометров газа

Запасы природного газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 10 января составляют 13,021 млрд куб. м, в настоящий момент они заполнены на 42,1%. Об этом свидетельствуют оперативные данные на сайте компании — оператора подземных хранилищ газа (ПХГ) «Укртрансгаз».
По данным компании, в настоящее время в хранилищах находится на 43,44% меньше газа, чем годом ранее. Уточняется, что при проектной мощности хранилищ Украины в 30,95 млрд куб. м почти 17 млрд куб. м остаются незаполненными.
На 8 января 0,49 млрд куб. м газа в украинских хранилищах принадлежало нерезидентам.
С начала отопительного сезона, который открылся 5 октября 2021 года, общие запасы газа в Украине сократились почти на треть.
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