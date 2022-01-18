В МВД объяснили, как Порошенко попал в базу разыскиваемых лиц

В Министерстве внутренних дел Украины разъяснили причину размещения анкеты народного депутата, пятого президента Украины Петра Порошенко в информационно-поисковой базе МВД (база лиц, объявленных в розыск).
«Петр Порошенко был объявлен в розыск по запросу Государственного бюро расследований. Соответствующая информация 14 января была размещена в информационно-поисковой системе во исполнение определения суда и постановления следователей Государственного бюро расследований. Сегодня, 17 января, она была удалена», — говорится в сообщении, обнародованном на сайте МВД в понедельник вечером.
В нем уточняется, что основанием для внесения сведений о Порошенко в информационно-розыскную систему МВД стали постановление Печерского районного суда г. Киева от 24.12.2021 года о задержании подозреваемого и постановление ГБР от 24.12.2021 года об объявлении Порошенко в розыск.
«По состоянию на 18.00 17 января от инициатора не поступало обращений об отмене объявления лица в розыск, как это предусмотрено действующим законодательством. Впрочем, учитывая, что сегодня Петр Порошенко прибыл на заседание Печерского районного суда г. Киева, информация о его розыске удалена», — подытожили в ведомстве.
Накануне в СМИ появилась информация о нахождения пятого президента Украины, народного депутата Петра Порошенко в информационно-поисковой системе МВД. В анкете Порошенко было указано, что он якобы скрывается от органов досудебного расследования Украины. Спустя некоторое время информация о Порошенко была удалена из базы МВД.
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