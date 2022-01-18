Россия планирует эвакуировать дипломатов из Украины

Дипломатам в двух российских консульствах в Украине было приказано подготовиться к выезду из страны. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленного сотрудника службы безопасности Украины.

При этом источник издания уточнил, что 18 человек — в основном дети и жены российских дипломатов — покинули Украину еще 5 января. Еще около 30 человек в ближайшее время покинут консульства в Киеве и во Львове, добавил он.

Официальный представитель США сообщил, что Вашингтон знал о готовящейся эвакуации. «У нас есть информация, указывающая на то, что российское правительство готовилось к эвакуации членов их семей из посольства России на Украине в конце декабря и начале января», — отмечается в заявлении.

Там также уточнили, что президент России Владимир Путин все еще не принял окончательного решения о вторжении в Украину.