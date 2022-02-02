Кабмин расширил список разрешенных покупок в рамках программы «еПоддержка»

Кабинет министров расширил государственную программу по выплате 1 тыс. грн вакцинированным «еПоддержка» на подростков старше 14 лет, а также расширил перечень расходов, на которые эти средства могут быть потрачены.
Соответствующее постановление правительство поддержало на заседании в среду.
Согласно ему, израсходовать средства в рамках «еПоодержки» можно будет на оплату образовательных услуг (в том числе кружков и секций, получение профессионального или профтехнического, высшего образования), питания в образовательных заведениях, проживания в общежитиях. Также за эти средства теперь можно приобрести спортивный инвентарь, средства массовой информации и канцелярию.
Как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, вскоре правительство планирует расширить программу и разрешить вакцинированным людям с инвалидностью 1-2 групп расходовать средства программы на лекарственные средства, а затем — оплату коммунальных услуг, когда такая опция будет подключена к программе.
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