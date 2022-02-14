В ФРГ предложили конфисковать недвижимость российских олигархов

Недвижимость российских олигархов в Германии может быть конфискована в качестве санкций в случае вторжения России в Украину, считает зампредседателя фракции Свободной демократической партии (СвДП) в бундестаге Александер Ламбсдорф. Он заявил об этом в вечернем эфире телеканала Bild TV в воскресенье, 13 февраля.
По его словам, некоторые олигархи из России «имеют огромные владения в Берлине». «В случае отсутствия у нас уверенности в источнике средств, использованных для финансирования недвижимого имущества «Х», нам следует реквизировать недвижимое имущество «Х», — предложил Ламбсдорф.
В качестве других штрафных мер он упомянул ограничение свободы перемещения и замораживание счетов. «Нам следует более политически подходить к этому санкционному вопросу, до сих пор у нас преобладало чисто юридическое понимание санкций», — отметил депутат бундестага.
По мнению Ламбсдорфа, президенту Путину должно быть ясно, что нападение на Украину будет означать «конец отношений с Европой». Экономическое взаимодействие в этом случае будет сведено к совершенному минимуму, будет вводиться запрет на определенные виды деятельности, а рефинансирование российских банков станет крайне сложным.
«Экономическая цена (вторжения в Украину. — Ред.) будет такой высокой, как никогда раньше», — подчеркнул Ламбсдорф.
Ранее в тот же день переизбранный президентом ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер призвал президента РФ Владимира Путина в срочном порядке приступить к мирному урегулированию конфликта вокруг Украины.
«Я обращаюсь к президенту Путину. Ослабьте петлю на шее Украины, ищите вместе с нами путь, который сохранит мир в Европе», — подчеркнул Штайнмайер.
14 февраля канцлер Германии Олаф Шольц начинает визит в Киев, где встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, после чего 15 февраля в Москве проведет переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.
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