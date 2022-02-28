Зеленский подал заявку на вступление Украины в Европейский союз

Президент Украина Владимир Зеленский подписал заявление на членство Украины в Европейском Союзе, сообщил заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига.

«Только Президент Украины В. Зеленский подписал исторический документ — заявку на членство Украины в Европейском Союзе», — сообщил Сибига в фейсбук.

Совместное заявление было подписано с председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком и премьер-министром Денисом Шмыгалем.

«Документы уже в пути в Брюссель! Поздравляю, Украина, поздравляю всех нас! История делается сейчас!», — добавил Сибига.