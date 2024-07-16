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UBS: З 2000 року кількість доларових мільйонерів у світі зросла вчетверо

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Згідно з новим звітом швейцарського банку UBS, кількість доларових мільйонерів у світі зросла вчетверо з 2000 року, досягнувши вражаючої позначки в 58 млн осіб у 2023 році. Цей показник значно перевищує темпи скорочення крайньої бідності, яка зменшилася приблизно на 60% за той самий період.

Так, США утримують лідерство з найбільшою кількістю доларових мільйонерів – 22 млн, що становить 6,6% населення країни. За ними у рейтингу Китай — 6 млн та з часткою 0,4% від загального населення і Франція — 2,9 млн та 4,2%. Китай демонструє найбільш вражаюче зростання з 2000 року, збільшивши кількість мільйонерів у 150 разів.

До 2028 року UBS прогнозує зростання кількості мільйонерів у більшості країн. США очікують – до 25,43 млн, Франція – до 3,32 млн, Японія – до 3,63 млн, а Австралія – до 2,33 млн. Німеччина та Канада також очікують приріст до 3,23 та 2,40 млн відповідно.

Проте, збільшення прогнозують не у всіх країнах. Велика Британія, наприклад, може втратити близько 500 000 мільйонерів до 2028 року, що становить 17% від їхньої кількості у 2023 році. Нідерланди також очікують на невелике скорочення.

Global Wealth Report від UBS — це щорічне дослідження від швейцарської глобальної фінансової компанії/банку UBS, що аналізує стан та тенденції розвитку добробуту домогосподарств у всьому світі. Звіт став важливим джерелом інформації для тих, хто цікавиться змінами у сфері багатства, включно зі зростанням кількості мільйонерів, прогнозами, дотичними темами тощо.

UBS, Global Wealth Report, мільйонери
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