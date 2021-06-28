Банк UBS позволит большинству сотрудников остаться на удаленке

Швейцарский банк UBS сохранит гибридный график работы для большинства своих сотрудников и после окончания пандемии COVID-19, сообщает Bloomberg. Банк считает, что таким образом получит конкурентное преимущество на рынке труда перед теми банками, которые решили вернуть всех своих сотрудников в офисы.
По данным источников, внутренний анализ банка показал, что две трети его сотрудников занимают должности, подходящие для гибридной работы, в то время как некоторые должности, например, трейдеров и сотрудников филиалов, предполагают работу исключительно из офиса. При этом UBS пока не определился с датой возвращения сотрудников в офис. Официально в UBS эту информацию не комментируют.
Позиция UBS по вопросу удаленной работы сотрудников контрастирует с куда более жестким подходом крупных американских банков. Так, JP Morgan потребовал от своих работников отметить свой статус вакцинации на корпоративном форуме до 30 июня. Вакцинированные сотрудники обязаны будут вернуться в офис, остальным же руководство банка «настоятельно рекомендовало» сделать прививку, отметив, что в будущем вакцинация может стать обязательной. Вернуться в офис сотрудники должны к 6 июля. А гендиректор Morgan Stanley Джеймс Горман заявил: «Если вы можете ходить по ресторанам Нью-Йорка, то можете прийти и в офис. И мы хотим, чтобы вы это сделали». При этом Morgan Stanley сделал обязательным условием возвращения в офисы наличие прививки от COVID.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016