Банк UBS позволит большинству сотрудников остаться на удаленке

Швейцарский банк UBS сохранит гибридный график работы для большинства своих сотрудников и после окончания пандемии COVID-19, сообщает Bloomberg. Банк считает, что таким образом получит конкурентное преимущество на рынке труда перед теми банками, которые решили вернуть всех своих сотрудников в офисы.

По данным источников, внутренний анализ банка показал, что две трети его сотрудников занимают должности, подходящие для гибридной работы, в то время как некоторые должности, например, трейдеров и сотрудников филиалов, предполагают работу исключительно из офиса. При этом UBS пока не определился с датой возвращения сотрудников в офис. Официально в UBS эту информацию не комментируют.

Позиция UBS по вопросу удаленной работы сотрудников контрастирует с куда более жестким подходом крупных американских банков. Так, JP Morgan потребовал от своих работников отметить свой статус вакцинации на корпоративном форуме до 30 июня. Вакцинированные сотрудники обязаны будут вернуться в офис, остальным же руководство банка «настоятельно рекомендовало» сделать прививку, отметив, что в будущем вакцинация может стать обязательной. Вернуться в офис сотрудники должны к 6 июля. А гендиректор Morgan Stanley Джеймс Горман заявил: «Если вы можете ходить по ресторанам Нью-Йорка, то можете прийти и в офис. И мы хотим, чтобы вы это сделали». При этом Morgan Stanley сделал обязательным условием возвращения в офисы наличие прививки от COVID.