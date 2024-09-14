Шмигаль: Кабмін затвердив проєкт держбюджету на 2025 рік

Кабінет Міністрів України затвердив проєкт державного бюджету на 2025 рік.

"Уряд затвердив проєкт державного бюджету на 2025 рік! Попри всі виклики та невизначеність, уже 3-й бюджет під час повномасштабної війни подаємо вчасно. Доходи очікуються на рівні 2 трлн грн. Видатки бюджету плануються на рівні 3,6 трлн грн", - написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль у телеграм-каналі.

За словами прем'єра, пріоритетом бюджету-2025 є оборона і безпека країни, а всі внутрішні ресурси знову будуть спрямовані на ці цілі.

Шмигаль розповів, що видатки на оборону зростуть щонайменше до 2,22 трлн грн.

"Другий пріоритет - це фінансування захищених статей бюджету. Понад 400 млрд грн виділяємо на соціальний захист. Пенсії будуть проіндексовані, а субсидії будуть виплачуватися всім, хто цього потребує. 211 млрд грн буде направлено на охорону здоровʼя та майже 170 млрд грн на освіту", - написав він.

Третій пріоритет, за словами прем'єра, - це підтримка регіонів і бізнесу.

"Продовжимо допомагати місцевим бюджетам за рахунок дотацій та субвенцій. Передбачені кошти на програми пільгового кредитування та гранти для підприємців. Також буде продовжена програма гуманітарного розмінування та програма "єОселя", - додав він.

Шмигаль зазначив, що новацією бюджету 2025 року стане реалізація нової моделі управління публічними інвестиційними проєктами, що, за його словами, зробить капітальні видатки прозорішими та ефективнішими.

Зокрема, пріоритетом стане відновлення, енергетичні проєкти та реалізація нової ветеранської політики.

"Головний фінансовий документ країни на 2025-й рік направлений на те, аби Україна вистояла та перемогла. Дякую всім, хто бореться заради цього", - підсумував він.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила державний бюджет на 2024 рік із дефіцитом 1,57 трлн грн, або 20,6% прогнозного ВВП. Доходи держбюджету-2024 визначено в розмірі 1,77 трлн грн (не враховують можливу грантову допомогу), видатки - 3,36 трлн грн за закладеного середньорічного курсу 40,7 грн/$1.

Доходи держбюджету-2023 становили 2,67 трлн грн, із яких грантова допомога - 0,43 трлн грн. Касові видатки держбюджету за минулий рік перевищили 4 трлн грн, а дефіцит становив 1,33 трлн грн за середньорічного курсу близько 36,6 грн/$1.

Уряд у липні вніс до Верховної Ради законопроєкт про збільшення видатків держбюджету-2024 на 434,6 млрд грн, які будуть забезпечені на 214,5 млрд грн додатковими доходами і на 220,1 млрд грн додатковим фінансуванням: 160,2 млрд грн збільшення продажу ОВДП банкам і 59,8 млрд грн скорочення платежів із погашення держборгу.