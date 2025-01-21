ЦВК: Ми усвідомлюємо всі виклики, які виникатимуть перед нами під час проведення післявоєнних виборів

Під час організації перших повоєнних виборів в Україні можуть бути проблеми, сказав заступник голови Центральної виборчої комісії Віталій Плукар.

Серед проблемних питань є безпека процесу на певних територіях, проведення голосування за кордоном, участь у виборах внутрішньо переміщених осіб та військовослужбовців, відновлення інфраструктури та інше.

2022 року ЦВК у співпраці з міжнародними партнерами та суспільством представила проєкт законодавчих пропозицій щодо проведення перших повоєнних виборів. Працюють три робочі групи щодо вироблення рішень з організаційних питань виборчого процесу, роботи Державного реєстру виборців, реалізації виборчих прав громадян України за кордоном.

"Ми дійсно усвідомлюємо всі виклики, які виникатимуть перед нами як під час проведення післявоєнних виборів, так і загалом на шляху до ЄС. Нині Україна як ніхто розуміє, що захисту демократичних цінностей тільки на папері недостатньо, й українці змушені боронити демократію зі зброєю в руках - і це стосується не лише демократії в нашій країні, а в цілому в усьому світі. І щоб перемогти у цій війні за цінності, маємо посилювати свої зусилля спільно з європейськими партнерами", - сказав Плукар.