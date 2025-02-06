Рух "Чесно": На порталі ЦВК знову стала доступна інформація про вибори

З початку 2025 року на порталі Центральної виборчої комісії (ЦВК) знову стала доступна інформація про вибори, яку закрили з початку повномасштабного вторгнення рф з міркувань безпеки.

Про це повідомляє громадський рух "Чесно".

Зокрема, доступна інформація про обраних депутатів, склади виборчих комісій, окрім того ЦВК завершує черговий етап з відновлення роботи Держреєстру виборців.

Активісти нагадують, що до відновлення дані про балотування можна було переглянути тільки у разі архівування. До всього, не всі сторінки зберігалися у Web-архіві. Загалом закриті дані ускладнювали пошук інформації про кандидатів, партії та результати попередніх голосувань.

"Наразі на сайті ЦВК можна переглянути як інформацію про вибори народних депутатів, президентів України за різні роки, так і результати місцевих виборів. Також цим ресурсом користуються аналітики Руху Чесно при наповненні профілів Політхабу та Реєстру зрадників", - йдеться у повідомленні.

Заступник голови ЦВК Сергій Дубовик прокоментував відповідні зміни, зазначивши, що після початку повномасштабної війни на сайті ЦВК закрили доступ до даних про виборчі компанії, зокрема про склади виборчих комісій і депутатів через необхідність безпеки. Зараз доступ до вебсайту ЦВК відновили в повному обсязі.

"ЦВК завершує черговий етап з відновлення роботи Державного реєстру виборців - впорядкування інформації про виборчі дільниці, що діють на постійній основі. Коли ми отримаємо дозвіл від кіберфахівців на відкриття третьої компоненти реєстру, виборці зможуть перевірити свою виборчу адресу”, - додав він.

Посадовець не уточнив, чому саме зараз вирішили це зробити, адже в країні досі триває війна.