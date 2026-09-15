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ПАРЄ: Кравченко та його представники не братимуть участі у засіданні Парламентської мережі

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ПАРЄ: Кравченко та його представники не братимуть участі у засіданні Парламентської мережі

Генпрокурор Руслан Кравченко самостійно оформив собі відрядження до Парижа, щоб нібито взяти участь у слуханні парламентської мережі ПАРЄ.

Про це Суспільному повідомили джерела.

За даними джерел, відрядження Кравченко підписав собі строком на п'ять днів, починаючи з 13 вересня 2026 року, а виїхати планував автомобілем.

Пресслужба Офісу генпрокурору підтвердила Суспільному, що генпрокурор Кравченко виїхав у відрядження у Францію для «участі в слуханні парламентської мережі ПАРЄ» на п'ять днів з 13 вересня.

Зазначимо, що 14 вересня 2026 року у Парижі відбувається засідання комітету Парламентської асамблеї Ради Європи. Згідно з офіційним календарем ПАРЄ, на цей день заплановане засідання Пленарного комітету CDH (робочий орган Асамблеї, який займається питаннями рівності та протидії дискримінації).

У пресслужбі ПАРЄ повідомили Суспільному, що ні генпрокурор Руслан Кравченко ні його представники не братимуть участі у засіданні Парламентської мережі з питань становища дітей в Україні.

ПАРЄ, Кравченко
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