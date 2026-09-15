Кривонос: Ні в які політичні ігри ми не граємо

Директор Національного антикорупційного бюро (НАБУ) України Семен Кривонос розцінює повідомлення про оголошення підозр атакою з метою політизувати антикорупційні органи.

Про це пише Інтерфакс-Україна.

"Останні місяці ми прямо спостерігаємо відверту відчайдушну спробу втягнути нас в політичну повістку. Це прямо шириться знову ж таки тими самими анонімними телеграм-каналами, де розповсюджуються вирвані з контексту публікацій іноземних медіа окремі фрази, коментарі представників нашого українського естеблішменту чи влади про те, що ми стали учасником політичного процесу і якимось чином граємо в політичні ігри. Ні в які політичні ігри ми не граємо, а оцю атаку ми розцінюємо, звісно, як спробу політизувати", – заявив Кривонос під час спільного з керівником САП Олександром Клименком брифінгу в понеділок.

Нагадаємо, генеральний прокурор Руслан Кравченко 7 вересня подав у відставку на тлі розслідування НАБУ в межах операції "Карфаген", де він разом із його першою заступницею Марією Вдовиченко фігурує в матеріалах негласних слідчих (розшукових) дій. Підозру Кравченку не висували, рішення про його відставку має розглянути Верховна Рада. Сам посадовець категорично заперечує причетність до легалізації коштів від незаконних кол-центрів і наявність незадекларованих активів, заявляючи про безпідставність звинувачень антикорупційного бюро.

В понеділок, 14 вересня, Кравченко підписав повідомлення про підозру директору Національного антикорупційного бюро України Семену Кривоносу. У відповідь НАБУ і САП заявили, що розцінюють такі дії як продовження системної атаки на незалежні антикорупційні органи.

Зеленський вніс до Верховної Ради подання про надання згоди на звільнення Кравченка з посади.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що голосування за відставку генпрокурора Кравченка відбудеться на пленарному засіданні Верховної Ради 15 вересня.

За даними журналіста "Української правди" Михайла Ткача, Кравченко покинув територію України, що пізніше підтвердив сам Кравченко, посилаючись на те, що виїхав у відрядження. За уточненням Ткача, дружина Кравченка виїхала за кордон 12 вересня через Молдову.

Кравченко заявив, що виїхав до Франції для участі у слуханні парламентської мережі Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ, однак у ПАРЄ повідомили, що він та його представники не братимуть участі у відповідному засіданні.