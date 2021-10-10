Украина присоединится к программе ЕС по исследованиям и инновациям

Кабинет министров Украины одобрил проект распоряжения президента о предоставлении полномочий министра образования и науки на подписание соглашение о присоединении Украины к программе Европейского Союза «Горизонт Европа», сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в воскресенье.

«Украина присоединится к программе Евросоюза по исследованиям и инновациям, бюджет которой составляет почти EUR100 млрд... Целью программы является решение глобальных проблем и содействие промышленной модернизации. Для Украины это открывает новые горизонты сотрудничества со странами ЕС во всех научных сферах, а также дает дополнительные финансовые возможности для наших научных учреждений», — написал Шмыгаль на своей фейсбук-странице.

Он также отметил, что распоряжение предусматривает присоединение и к программе «Евроатом» по исследованию и обучению в области атомной энергетики.