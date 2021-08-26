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Что происходит, когда государство не занимается вопросом развития экономики и созданием рабочих мест

Павел Вернивский
Павел Вернивский
97
Что происходит, когда государство не занимается вопросом развития экономики и созданием рабочих мест

Все возбудилась из-за слов министра финансов, что сорокалетним пенсии не светят.

Если коротко, то проблема следующая. По версии Минсоцполитики к 2050 в Украине будет 12 млн пенсионеров на 10 млн работающих. И это без учёта эмиграции. Если учесть эмиграцию, то ситуация будет ещё печальнее.

Реальных цифр эмиграции не знает никто. Я же попробую отталкиваться от официальных цифр. По данным Всемирного банка, Украина крупнейший получатель денежных переводов из-за рубежа в Европе!!! В 2019 году заробитчане в Украину перечислили 15,8 млрд дол. И только за последние 10 лет денежные переводы выросли в 2 раза!

Если допустить, что в среднем каждый украинец ежемесячно пересылает по 300 дол, то за рубежом работает 4,5 млн украинцев.

И что из этого вытекает? Если эти люди работают в других странах, то они так же там платят налоги!

Как вы знаете, в Украине солидарная пенсионная система. А жизнеспособность этой системы зависит от взносов трудоспособного населения. В Украине треть трудоспособного населения работает за рубежом и соответственно не платит пенсионных взносов.

Потому с учётом эмиграции, если тенденция сохранится, население в 2050 году будет — 15-20 млн. Пенсионеры никуда не уедут, а будут уезжать работоспособные. И реальное соотношение будет абсолютно другим. На 11,7 млн пенсионеров будет не 10 млн плательщиков взносов, а всего 5-6 млн.

Все последние годы, власти решали свои проблемы за счёт денег заробитчан. И совсем не видели в этом проблемы.

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Ну, конечно. В краткосрочной перспективе, денежные переводы это вклад в платежный баланс. Этот вклад позволял скрывать растущий торговый дефицит и позволял обеспечить стабильность национальной валюты. Так же денежные переводы увеличивали внутреннее потребление.

И никого не волновало, что в долгосрочной перспективе, это приведёт к коллапсу пенсионной системы. Понятно, что это проблема далекого будущего и она станет головной болью будущих правительств.

Нет, я не пытаюсь сказать, что нужно обложить заробитчан налогами. А лишь имею в виду, что происходит, когда государство не занимается вопросом развития экономики и созданием рабочих мест. Растёт эмиграция. И если тенденция к эмиграции сохранится, то коллапс пенсионной системы наступит очень скоро.

пенсии, заробитчане, пенсионная система, Павел Вернивский
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Четверг, 26 августа 2021
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Мнения

Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Что происходит, когда государство не занимается вопросом развития экономики и созданием рабочих мест

С учётом эмиграции, если тенденция сохранится, население в 2050 году будет - 15-20 млн. Пенсионеры никуда не уедут, а будут уезжать работоспособные. И реальное соотношение будет абсолютно другим. На 11,7 млн пенсионеров будет не 10 млн плательщиков взносов, а всего 5-6 млн.
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