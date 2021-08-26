Американскую газету Politico покупает немецкий медиаконцерн

Немецкий медиаконцерн Axel Springer подписал соглашение о приобретении американской газеты Politico. Об этом в четверг говорится в заявлении компании.

Уточняется, что Axel Springer также выкупит 50% акций европейского подразделения газеты Politico Europe, которое немецкая медиакомпания и американское издание основали в Брюсселе в 2014 году. Таким образом, газета перейдет полностью под управление концерна.

В заявлении указывается, что сумма сделки не разглашается.