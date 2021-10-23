Коррупция это враг #1 для экономики Украины. Вот недавно КМИС опубликовал результаты опроса и так считают больше 40% опрошенных.

Хотя лично я считаю, что коррупция — это лишь внешний симптом болезни. А вот настоящей болезнью является текущая сырьевая специализация нашей экономики.

Когда экономика начинает зависеть только от ресурсов, то самой очевидной и простой возможностью достичь успеха и богатства в стране — это получить контроль над этими ресурсами. Попросту оседлать существующие источники доходов, вместо создания новых. Или пристроится рядом с теми, кто ресурсами владеет. Учитывая, что источников доходов мало, а желающих контролировать эти доходы много, то эта ситуация будет создавать нечестную конкуренцию за контроль над ресурсами. И вот здесь появляется коррупция, где целью является борьба за контроль над ресурсами. В экономике этот вид коррупции называется «рентоориентированное поведение»

Победивший в борьбе за ресурсы потом получает доход, который со временем даёт возможность покупать лояльность политиков, принимать необходимые для его бизнеса законы. По сути, это даёт ему рычаги влияния позволяющие влиять на вектор развития экономики всего государства. Хотя на самом деле этот вектор может всего лишь отражать их личные интересы.

И здесь проблема в том, что подобная ситуация выгодна отдельным лицам, но не выгодна государству в целом. Так как она консервирует экономику в текущем состоянии, из которого потом сложно вырваться. В экономической литературе даже есть термин на этот счет — сырьевое проклятие.

И если страна оказалась в ловушке «сырьевого проклятия», то бороться с коррупцией это как бороться с симптомами. Их можно устранить, но экономика от этого не вылечится. Для излечения экономики нужно решать проблему сырьевого проклятия.