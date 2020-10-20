Эксперты определили страны с лучшими и худшими пенсионными системами

Лучшими системами пенсионного обеспечения признаны системы Нидерландов и Дании. К такому выводу пришли эксперты Mercer CFA Institute, опубликовавшие Глобальный пенсионный индекс, передает Bloomberg.

В рейтинг попали 39 стран. Его авторы отметили, что оценки пенсионных систем более чем половины стран — 20 — упали в этом году из-за вызванного пандемией коронавирусной инфекции кризиса.

Один из авторов рейтинга Дэвид Нокс рассказал, что мировая рецессия на фоне пандемии привела к сокращению пенсионных взносов, более низкой доходности инвестиций и увеличению государственного долга в большинстве стран.

«Это означает, что некоторым людям придется работать дольше, а другим придется довольствоваться более низким уровнем жизни после выхода на пенсию. Нам придется все больше и больше полагаться на самих себя», — пояснил Нокс.

Рейтинг А получили только Нидерланды и Дания. Рейтинг B — у Израиля, Автралии, Финляндии, Швеции, Норвегии, Сингапура, Канады, Новой Зеландии, Германии, Швеции, Ирландии и Чили.

Аутсайдерами списка стали Аргентина и Таиланд. Из странах с развитой экономикой худшей стала пенсионная система Японии, занявшая 32-е место. Украина в рейтинг не вошла.

В прошлом году Mercer CFA Institute поставил пенсионные системы Дании и Нидерландов также на первое место. Аргентина и Таиланд, как и в 2020 году, занимали последние места.